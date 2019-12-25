После гибели 10-летней девочки в Колпино возбуждено уголовное дело

Следователи проверяют, не состоял ли ребенок в так называемых "группах смерти" в соцсетях.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после гибели 10-летней девочки в Колпино. Расследование ведется по статье "Доведение до самоубийства". Об этом пишут "Невские Новости".

В настоящий момент следователи проверяют, не состояла ли девочка в так называемых "группах смерти" в соцсетях. Также прорабатываются другие версии и обстоятельства ее гибели.

В администрации Колпинского района отметили, что погибшая школьница была отличницей, посещала различные кружки. Она проживала в благополучной семье и была единственным ребенком у родителей.

Трагедия произошла в ночь на 14 февраля. 10-летняя девочка сбежала из дома, сложив на кровати подушки так, чтобы родители думали, что она спит. Через два часа ее тело нашли на детской площадке во дворе дома на Новгородской улице. Сейчас с родителями ребенка работают психологи.

Ранее на Рузовской улице школьница отравилась лекарствами.

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