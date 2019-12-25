Возбуждено уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика на улице Турку

Ребенок выпал с балкона на восьмом этаже.

В Петербурге возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика на улице Турку. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Информация о смерти ребенка поступила стражам порядка в ночь на 6 сентября. Мальчик выпал с балкона двухкомнатной квартиры на восьмом этаже. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Установлено, что погибший проживал в полной семье. У него была инвалидность 2 группы. Уголовное дело расследуется по статье "Доведение до самоубийства".

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Фото: Piter.TV