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Мужчина разбился насмерть, упав с высоты на проспекте Луначарского
Сегодня, 10:22
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина разбился насмерть, упав с высоты на проспекте Луначарского

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Останки направили в морг для уточнения точной причины смерти.

Рано утром 2 сентября в полицию Петербурга обратилась местная жительница и рассказала о трупе мужчины, который лежит возле дома №37/2 на проспекте Луначарского. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По указанному адресу приехали стражи порядка. По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы, упав с высоты. Личность погибшего пока не установлена.

Останки направили в морг для уточнения точной причины смерти.

Ранее мы писали, что пьяный петербуржец упал в лестничный пролет на Благодатной улице.

Фото: Piter.TV

Теги: падение с высоты, труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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