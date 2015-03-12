Пьяный петербуржец упал в лестничный пролет на Благодатной улице

Пострадавшего госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму и повреждением спины.

Вечером 30 августа в Московском районе Петербурга произошел несчастный случай. В подъезде дома №47 на Благодатной улице мужчина упал в лестничный пролет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Его увезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и повреждением спины.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее монтажник упал со строительных лесов на улице Ольги Берггольц.

Фото: Piter.TV