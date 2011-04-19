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После драки в баре на Заслонова петербуржец попал в больницу с разбитой головой
Сегодня, 9:58
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nadezhda_sib

После драки в баре на Заслонова петербуржец попал в больницу с разбитой головой

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Конфликт произошел во время совместного распития спиртным напитков.

Утром 14-го февраля полиция задержала 32-летнего неработающего мужчину, который избил посетителя бара в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о случившемся поступило в полицию в 6-м часу утра. Было установлено, что хулиган во время ссоры руками и ногами избил 29-летнего посетителя. Мужчины распивали спиртные напитки.

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В отношении злоумышленника составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее конфликт у клуба со стрельбой на улице Чудновского попал на видео. 

Фото: Piter.TV

Теги: бар, драка, мелкое хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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