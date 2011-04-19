После драки в баре на Заслонова петербуржец попал в больницу с разбитой головой

Конфликт произошел во время совместного распития спиртным напитков.

Утром 14-го февраля полиция задержала 32-летнего неработающего мужчину, который избил посетителя бара в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о случившемся поступило в полицию в 6-м часу утра. Было установлено, что хулиган во время ссоры руками и ногами избил 29-летнего посетителя. Мужчины распивали спиртные напитки.

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В отношении злоумышленника составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее конфликт у клуба со стрельбой на улице Чудновского попал на видео.

Фото: Piter.TV