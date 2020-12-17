После драки на "Газпром Арене" возбудили уголовное дело

На матче оказались болельщики "Спартака".

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после стычки болельщиков на матче между "Зенитом" и "Спартаком". Об этом "ТАСС" сообщили в Главке МВД по Петербургу и области.

В драке приняли участие в общей сложности около 60 человек. Они покинули стадион уже в сопровождении полиции и сотрудников Росгвардии. Массовых беспорядков удалось избежать.

Напомним, что игра должна была проводиться без людей на трибунах. Исключения сделали для болельщиков изолированных лож и владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны. Как рассказали в пресс-службе "Зенита", небольшое число абонементов попало на черный рынок. Болельщики "Спартака" оказались в центральном секторе в окружении зенитовцев, после чего и произошла стычка.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

Видео: "Мутко против" / Telegram