Два человека сильно пострадали в ДТП на Левашовском шоссе

На дороге столкнулись две легковые иномарки.

В десятом часу вечера во вторник, 11 августа, в Курортном районе Петербурга произошло серьезное ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД, на втором километре Левашовского шоссе столкнулись две легковые иномарки.

Отмечается, что за рулем "Киа" находился 36-летний мужчина, за рулем "Фольксвагена" – 52-летняя женщина. Как именно произошло столкновение машин, пока неизвестно, однако в результате удара машин мужчина оказался в крайне тяжелом состоянии. Женщина же получила травмы средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Фото: pixabay