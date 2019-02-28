После 5 минут полета в Уфу экстренно вернулся "Боинг" из-за неисправности

На борту самолета, который должен был лететь во Внуково, было 123 пассажира.

Сегодня утром, 28 февраля, авиалайнер Boeing 737 500 компании Utair почти сразу после взлета прервал полет.

Рейс "Уфа-Внуково (Москва) отправился в полет точно по расписанию в 8.15 по местному времени. Но вскоре экипаж обнаружил неисправность, отказ левого двигателя, и принял решение экстренно вернуться в аэропорт Уфы. В 8 часов 37 минут самолет благополучно приземлился. В 9.45 минут все 123 пассажира были отправлены в Москву на резервном самолете.

Один из пассажиров сообщил, что им выдали справку о задержке рейса, но представители компании Utair довольно холодно отнеслись к произошедшему. Зато пассажирами отмечена высококлассная работа бортпроводников и пилотов самолета

Сегодня совершили аварийную посадку по причине отказ левого двигателя. Возвращались в аэропорт нормально, без паники и проблем с самолетом, сели отлично, командир корабля сделал своё дело. Поражает другое, представители Utair очень холодно отнеслись к этой ситуации, дали справку по задержке.

Причины произошедшего устанавливаются.

Накануне на Piter.TV было опубликовано видео с юзом самолета бизнесс-класса в Шереметьево.

Видео: YouTube( Novicefly)

Фото: dmitriy_vini