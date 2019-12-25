По факту крушения вертолета Росгвардии в Ленобласти СК возбудил уголовное дело

После падения вертолета Ми-8 под Гатчиной могло стать нарушение правил полета или подготовки к нему.

53 военный следственный отдел СК РФ после падения вертолета Ми-8 Росгвардии в Гатчинском районе Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса России - нарушение правил полета или подготовки к нему. На месте крушения уже работают следователи-криминалисты, а в воинской части изымается документация и допрашиваются свидетели.

Сообщается, что вертолет Ми-8 24 июня в районе 20 часов поднялся в воздух, выполняя план учебно-тренировочных полётов войсковой части 3693. Находясь в Гатчинском районе Ленобласти, он исчез с экранов радаров. На борту находились трое членов экипажа - все они погибли. Погибших среди гражданских нет. Из показаний очевидцев следует, что экипаж старался увести падающую машину подальше от жилых домов деревни Корпикюля. Вооружение на борту отсутствовало.

По версии источников Piter.TV, на данный момент основной версией является отказ двигателя, однако она основывается лишь на предварительных данных.

Росгвардия уже заявила об оказании помощи и поддержки семьям погибших.

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