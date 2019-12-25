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В Башкирии после 3 дней поисков нашли тело пропавшего 5-летнего мальчика
Сегодня, 13:28
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MShaffter

В Башкирии после 3 дней поисков нашли тело пропавшего 5-летнего мальчика

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Мальчик пропал, пока мать распивала спиртные напитки.

В Башкирии нашли мертвым 5-летнего мальчика, который пропал 3 дня назад.

Издание "Аргументы недели" сообщает, что ребенок пропал 3 дня назад во время отдыха с семьей на реке Дема возле деревни Черниговка Чишминского района. В какой-то момент взрослые увидели, что вещи ребенка лежат на берегу, а малыша нигде нет. 

Спустя 3 дня тело ребенка было найдено в реке в 5 километрах от места отдыха, откуда он пропал. Уточняется, что в момент пропади мальчика мать распивала спиртные напитки.

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Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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