В Башкирии после 3 дней поисков нашли тело пропавшего 5-летнего мальчика

Мальчик пропал, пока мать распивала спиртные напитки.

В Башкирии нашли мертвым 5-летнего мальчика, который пропал 3 дня назад.

Издание "Аргументы недели" сообщает, что ребенок пропал 3 дня назад во время отдыха с семьей на реке Дема возле деревни Черниговка Чишминского района. В какой-то момент взрослые увидели, что вещи ребенка лежат на берегу, а малыша нигде нет.

Спустя 3 дня тело ребенка было найдено в реке в 5 километрах от места отдыха, откуда он пропал. Уточняется, что в момент пропади мальчика мать распивала спиртные напитки.

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