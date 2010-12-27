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После 30-летнего перерыва в Арктике начнут строить жилье
Сегодня, 6:43
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lesjasap

После 30-летнего перерыва в Арктике начнут строить жилье

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Однако чиновникам требуется больше времени, чем заложено сейчас.

Спустя 30 лет в Арктике продолжат строительство жилья. Однако для выполнения национального проекта требуется в два раза больше времени, чем запланированно. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на заместителя министра по развитию Арктики и делам народов Севера. Специалист пояснил, что только на доставку строительных материалов уйдет больше года. 

Михаил Погодаев напомнил, что стройка в рамках нацпроекта начнется в 2020 году. Будут созданы многоквартирные здания в отдаленных районах Якутии. В последние раз там занимались строительство еще во времена Советского Союза.Жителей переселят из аварийного и ветхого жилья.

Цикл строительства - один год, мы не успеваем за год доставить и построить. Соответственно, мы просим продлить Минстрой России срок в два раза для арктических районов, чтобы мы смогли ввести объекты

прокомментировал спикер

Напомним, что Арктическая зона РФ составляет 13 районов. Нацпрограмма "Жилье и городская среда" распланирована до 2024 года. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на Балтийском заводе заложат третий ледокол проекта 22220.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: арктика, михаил погодаев, нацпрограмма
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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