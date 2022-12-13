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Посетителю Бугровского маяка стало плохо с сердцем
Сегодня, 10:31
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Посетителю Бугровского маяка стало плохо с сердцем

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На помощь местному жителю пришли сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Накануне, 3 мая, в Ленобласти мужчине стало плохо во время подъема на Бугровский маяк. Инцидент произошел на берегу Ладожского озера. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

Очевидцы обратились в спасательную службу. На помощь местному жителю пришли сотрудники поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург.

Бригада сняла мужчину с маяка и передала медикам. По предварительным данным, у экстремала заболело сердце.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге рабочий упал на стройке с высоты 3 этажа.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: бугровский маяк, ладожское озеро, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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