Посетители семи музеев Петербурга и Ленобласти смогут отправить уникальные открытки в честь Дня почты

Акция будет проходить с 9 по 11 октября.

Сегодня, 9 октября, "Почта России" празднует Международный день почты. В честь этого посетители семи популярных музеев Петербурга и области смогут бесплатно отправить уникальные открытки с изображением этих площадок, сообщила пресс-служба "Почты России".

В Петербурге это можно сделать с 9 по 11 октября в "Музее Фаберже", музее Стрит-арта, музее "Гранд Макет Россия" (10 и 11 октября). В Ленобласти — в музее-усадьбе "Рождествено", Музее-усадьбе "Приютино", крепости Корела и Ивангородской крепости.

Открытку надо будет опустить в специальный почтовый ящик, перед этим заполнив адресное поле.

Накануне Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге продолжается работа над концепцией "Почтового квартала".

Фото: Piter.TV