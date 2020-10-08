В Петербурге продолжается работа над концепцией "Почтового квартала"

В последний раз реконструкция здания проводилась в 2008 году.

Стало известно о текущем состоянии обновления Почтового квартала в центре Петербурга. В городе продолжается работа над концепцией нового пространства. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник" 8 октября.

Отмечается, что большая часть операционного зала Главпочтамта будет сохранена, поскольку имеет историческую ценность. Руководитель отдела по административным вопросам макрорегиона Северо-Запад "Почта России" Алексей Волков сообщил, что фасады здания будут приводить в порядок с 2021 года "при самых благоприятных обстоятельствах".

Волков допустил открытие галереи Главпочтамта, которая разделяла жилой дом от места работы сотрудников почты.

Дом-усадьбу Ломоносова на Большой Морской улице, 61 планируется приспособить под Политехнический музей. В ДК работников связи на Большой Морской, 58 в будущем могут открыть музей современного искусства.

Ранее мы сообщали о первой информации, связанной с "перезагрузкой" Почтового квартала. В 2019 году проект презентовал гендиректор почтового оператора Николай Подгузов на стенде "Почты России" на ПМЭФ.

В центре Петербурга появится офисный центр, арт-галерея, музейное пространство, концертный зал, центр современного искусства.

В строительстве общественного пространства и делового центра примет участие "Почта России". В рамках проекта реконструируют комплекс зданий почтамта – Главпочтамт, ДК работников связи и дом-усадьба Ломоносова. Здания входят в список объектов культурного наследия федерального значения, сейчас они нуждаются в капитальном ремонте.

Администрация города и "Почта России" согласовали параметры новой площадки. В здании Главпочтамта может появиться концертная площадка – аналог лондонского "Альберт-Холла". Гастрономическое пространство планируют разместить в проходных дворах Почтамтской улицы.

Фото: Piter.tv