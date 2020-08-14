Посетителям музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме прочли стихи на открытом воздухе

У крыльца дома поэтессы прочли произведения Давида Самойлова.

В пятницу, 14 августа, у крыльца дома-музея Анны Ахматовой состоялись чтения стихов. Об этом стало известно Piter.TV.

По сообщению мобильного корреспондента, посетители музея расположились на открытом воздухе в удобных креслах. Для них звучат произведения Серебрянного века и 60-х годов. В частности, прозвучали стихи участника Великой Отечественной войны, советского поэта Давида Самойлова - "Хочется синего неба..." и "Та война, что когда-нибудь будет...".

Ранее мы рассказали о том, что в Кунсткамере в "бесплатный" день образовались очереди.

Видео: Piter.TV