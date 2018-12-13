Пьяная девушка с пистолетом устроила дебош в баре на Петроградке

Полиция изъяла у задержанной пневматический пистолет.

Днем 23 мая в полицию Петербурга обратилась 30-летняя девушка-бармен из бара "Толстый фраер". Она заявила на одну из посетительниц, которая вела буйно и в какой-то момент достала предмет, похожий на пистолет.

Инцидент произошел в питейном заведении на улице Мира, Петроградский район. Уже выпившая дебоширка потребовала немедленно обслужить ее.

В тот же день подозреваемую задержали. Ей оказалась 23-летняя жительница Братска без регистрации в Петербурге. У девушки изъяли пневматическое оружие.

Ведется расследование. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что петербуржец едва не застрелил двух людей во время конфликта на Партизана Германа.

Фото: Piter.TV