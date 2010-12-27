Посетители "Диво Острова" повисли вниз головой на высоте 50 метров

В парке отключилось электричество.

В четверг, 13 июня, в парке аттракционов "Диво Остров" отключили электричество. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

По словам горожан, посетители парка повисли вниз головой на 50-метровой высоте. Молодые люди провисели на приличной высоте около получаса.

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На кадрах видно, что люди застряли на самом высоком аттракционе под названием "Бустер". Очевидцы отмечают, что никто не пострадал.

Ситуацию исправили сотрудники "ПАО "Ленэнерго", которые выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении. Причины выясняются.

В данный момент всех "любителей адреналина" сняли с аттракциона.

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Фото:дтп и чп петербург/вк