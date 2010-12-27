Петербургские туристы почти 6 часов не могут улететь на отдых в Турцию

Причина задержки - замена самолета.

В четверг, 13 июня, в Пулково задержали рейс в Турцию. Об этом сообщают в авиакомпании "Ай Флай".

Как оказалось, петербургские туристы почти 6 часов не могут улететь на отдых в Анталью. Причина задержки - замена самолета. Самолет, на котором должны были лететь жители города на Неве необходимо заменить по техническим причинам.

По словам представителя авиакомпании, пассажиры размещены в гостиницу.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг в Петербург вернутся тепло и дожди.

Фото:pixabay