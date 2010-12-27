В четверг в Петербург вернутся тепло и дожди

Столбик термометра в этот день поднимется до плюс 22 градусов.

Погода в Петербурге возвращается к климатической норме. В четверг, 13 июня, синоптики пообещали приход тепла и дождей.

Как сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, столбик термометра в этот день поднимется до плюс 20-22 градусов. Воздух в Ленобласти прогреется до 18-23 градусов тепла.

Вечером 13 июня в некоторых районах города пройдут дожди. Согласно сервису "Яндекс. Погода", они продолжат лить и в пятницу, и в субботу. В воскресенье, 16 июня, ожидается солнечная погода.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Петербурге желтый уровень погодной опасности.

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