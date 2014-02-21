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Посетителей ТРЦ "Мега Дыбенко" попросили покинуть здание

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Вскоре торговый комплекс вновь вернулся к работе.

Во вторник, 23 февраля, в ТРЦ "Мега Дыбенко" проводилась эвакуация. Посетителей попросили покинуть здание по громкой связи.

На видео, снятом на месте событий, слышно, что торгово-развлекательный центр просят освободить по "техническим причинам". В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидцы происходящего написали о том, что там сработала пожарная сигнализация и была угроза возгорания.

На данный момент ТРЦ открылся и продолжил работу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что артистка балета Театра музкомедии нашла на двери квартиры гранату. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: пожарная сигнализация, торговый комплекс, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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