Посетителей ТРЦ "Мега Дыбенко" попросили покинуть здание

Вскоре торговый комплекс вновь вернулся к работе.

Во вторник, 23 февраля, в ТРЦ "Мега Дыбенко" проводилась эвакуация. Посетителей попросили покинуть здание по громкой связи.

На видео, снятом на месте событий, слышно, что торгово-развлекательный центр просят освободить по "техническим причинам". В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидцы происходящего написали о том, что там сработала пожарная сигнализация и была угроза возгорания.

На данный момент ТРЦ открылся и продолжил работу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что артистка балета Театра музкомедии нашла на двери квартиры гранату.

Видео: vk.com/spb_today