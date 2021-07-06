В настоящий момент точная причина эвакуации уточняется.

Вечером 6 июля, в 20:30, посетителей ТРЦ "Мега Дыбенко" эвакуировали по техническим причинам. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам очевидцев, после эвакуации посетителей, сотрудники вернулись обратно в комплекс. Судя по комментариям в социальных сетях, петербуржцы вовсе не обрадовались эвакуации, которая произошла второй раз за два дня назад.

Ранее на видео попала эвакуация выпускников с теплохода "Моя мечта".

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