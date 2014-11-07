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В Петербурге ТЦ "Мега" на Парнасе и Дыбенко эвакуировали 16 мая
Сегодня, 21:01
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kraratau27

В Петербурге ТЦ "Мега" на Парнасе и Дыбенко эвакуировали 16 мая

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В настоящий момент эвакуация закончена, оба торговых центра возобновили свою работу.

В воскресенье, 16 мая, в торговых центрах "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" эвакуировали посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на контактный центр сети "Мега".

Первая эвакуация произошла в ТЦ на Дыбенко, затем через два с половиной часа эвакуировали "Мегу Парнас". В настоящий момент эвакуация закончена, оба торговых центра возобновили свою работу.

Причины эвакуации  не уточняются. 

Ранее Piter.tv писал, что злоумышленник заставил эвакуироваться 6 тыс. петербургских школьников. Сообщение от злоумышленника получил директор школы № 46 "Центр реабилитации и милосердия" Калининского района. Всего было осмотрено 645 объектов.

Фото: Piter.tv 

Теги: торговый центр, эвакуация
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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