Депутат ЗакСа Ленобласти предложил отправлять молодоженов перед свадьбой к психиатру

Владимир Петров предложил тестировать будущих супругов на склонность к психическим расстройствам.

Посещение психиатра перед свадьбой необходимо сделать для россиян обязательной процедурой. С такой инициативой в Минздрав обратился депутат ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщило News.ru.

Он уверен, что такая проверка поможет снизить количество случаев домашнего насилия. В пример Петров привел "дело Хачатурян". Он предположил, что отец девочек страдал тяжелой формой психиатрического заболевания.

Владимир Петров предложил тестировать будущих супругов на склонность к расстройствам, которые могут привести к агрессии.

Ранее Депутат Ленобласти предложил забирать фамилии мужей у бывших жен.

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