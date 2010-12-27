Депутат ЗакСа Ленобласти предложил отправлять молодоженов перед свадьбой к психиатру

Посещение психиатра перед свадьбой необходимо сделать для россиян обязательной процедурой. С такой инициативой в Минздрав обратился депутат ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщило News.ru.
Он уверен, что такая проверка поможет снизить количество случаев домашнего насилия. В пример Петров привел "дело Хачатурян". Он предположил, что отец девочек страдал тяжелой формой психиатрического заболевания.
Владимир Петров предложил тестировать будущих супругов на склонность к расстройствам, которые могут привести к агрессии.
Ранее Депутат Ленобласти предложил забирать фамилии мужей у бывших жен.
Фото: pixabay
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