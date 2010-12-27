  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутат ЗакСа Ленобласти предложил отправлять молодоженов перед свадьбой к психиатру
Сегодня, 16:03
135
nastya960

Депутат ЗакСа Ленобласти предложил отправлять молодоженов перед свадьбой к психиатру

0 0

Владимир Петров предложил тестировать будущих супругов на склонность к психическим расстройствам.

Посещение психиатра перед свадьбой необходимо сделать для россиян обязательной процедурой. С такой инициативой в Минздрав обратился депутат ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщило News.ru.

Он уверен, что такая проверка поможет снизить количество случаев домашнего насилия. В пример Петров привел "дело Хачатурян". Он предположил, что отец девочек страдал  тяжелой формой психиатрического заболевания.

Владимир Петров предложил тестировать будущих супругов на склонность к расстройствам, которые могут привести к агрессии.

Ранее Депутат Ленобласти предложил забирать фамилии мужей у бывших жен.
Фото: pixabay 

Теги: владимир петров, закс, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии