Депутат Ленобласти предлагает забирать фамилии мужей у бывших жен

Депутат озаботился этим вопросом, так как к нему неоднократно приходят мужчины и спрашивают, можно ли как-то обязать своих бывших супруг вернуть девичьи фамилии.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру юстиции России Александру Коновалову разрешить экс-мужьям при разводе забирать фамилию у бывших жен. Об этом сообщает "РГ".

Депутат озаботился этим вопросом, так как к нему неоднократно приходят мужчины и спрашивают, можно ли как-то обязать своих бывших супруг вернуть девичьи фамилии. Однако, после развода муж и жена имеют право сохранить свою фамилию.

Депутат просит прописать в Семейном кодексе алгоритм, который помог бы супругам в юридическом порядке договариваться о дальнейшем использовании совместной фамилии. Если компромисс невозможен, то предлагается того, кто дал свою фамилию, наделить правом забирать ее обратно.

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