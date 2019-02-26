"Развод не состоялся": адвокат Аршавина прокомментировал бракоразводный процесс

Слушание было назначено на 16:00. В зале суда только адвокаты.

Во вторник, 26 февраля, в мировом суде Петербурга прошло слушанье дела о разводе Андрея Аршавина и его супруги Алисы. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Напомним, что слушание было назначено на 16:00, но в зал супруги не пришли, все дела решают адвокаты. Адвокат спортсмена прокомментировал бракоразводный процесс.

Развод не состоялся. Я думаю, что придется подождать еще очень и очень. Мое мнение, что не ждите развода раньше, чем через несколько месяцев отметил он

Кроме того представители супругов отметили, что слушанье ведется в закрытом режиме, так как раскрываются новые подробности личного характера супругов.

Отметим, что семейный брак между молодыми людьми был заключен в 2016 году, а в 2017-ом на свет появилась их дочь.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге начался бракоразводный процесс Аршавиных без самих Аршавиных

Видео:Piter.TV