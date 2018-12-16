В Петербурге начался бракоразводный процесс Аршавиных без самих Аршавиных

Слушание было назначено на 16:00. В зале суда только адвокаты.

Петербургский футболист Андрей Аршавин и его пока еще супруга Алиса 26 февраля разводятся в мировом суде. Истцом выступил сам спортсмен. Слушание было назначено на 16:00, но в зал супруги не пришли, все дела решают адвокаты. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Адвокат пока не дает никаких конкретных комментариев, но надеется на положительный исход дела.

Говорить пока мы ничего не можем. Все мы приготовили для слушания. Адвокат

Отметим, что семейный брак между молодыми людьми был заключен в 2016 году, а в 2017-ом на свет появилась их дочь.

Фото и видео: Piter.TV