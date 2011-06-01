Эрмитаж 27 июня будет работать до 16:00 из-за праздника "Алые паруса"

Музей Императорского фарфорового завода и Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня" будут принимать посетителей в обычном режиме.

Эрмитаж будет работать 27 июня в сокращенном режиме в связи с проведением ежегодного городского праздника "Алые паруса". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Главный музейный комплекс, Главный штаб и Дворец Меншикова 27 июня будут открыты до 16:00 (кассы закроются на час раньше). В Зимнем дворце Петра I пройдут только две экскурсии: в 12:00 и в 12:30 (посещение – только в составе экскурсионных групп). Вход и выход посетителей Главного музейного комплекса будет организован через Главные ворота и Комендантский подъезд Зимнего дворца, а также через Шуваловский проезд с Миллионной улицы. Предусмотрен проход по Миллионной улице, в сторону Мошкова переулка. Выход на набережную будет открыт до 14.00. Проходы по Дворцовой набережной и Дворцовой площади будут ограничены.

Для посетителей Главного штаба 27 июня открыты два входа и выхода: основной – под аркой, а также дополнительный – со стороны набережной реки Мойки, д. 47.

Музей Императорского фарфорового завода и Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня" будут принимать посетителей в обычном режиме.

Также в Петербурге усилят меры безопасности на "Алых парусах".

Фото: Piter.tv