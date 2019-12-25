Посещаемость в музеях Петербурга упала почти в 3 раза с введением QR-кодов

В то же время в музеях отметили, что в ноябре посещаемость падает в любом случае, например, из-за плохой погоды.

В четверг, 18 ноября, в петербургских культурных учреждениях рассказали, что в ноябре посещаемость музеев снизилась почти в три раза, передает телеканал 78. Предполагается, что на цифры повлияло введение системы QR-кодов.

В Русском музее сообщили, что за 18 дней его посетили 54 289 человек, когда как в прошлом году за аналогичный период 53 933 человек. А с 1 по 17 октября в музей побывали 161 558 посетителей.

По мнению пресс-службы Ботанического сада Петра Великого, сравнивать ноябрь и октябрь не совсем корректно, поскольку цифры будут отличаться в любом случае: октябрь – "золотая осень", тогда же проходят фестивали, а вот в ноябре уже портится погода и многим не хочется посещать культурные учреждения. В то же время в этом году число посетителей снизилось в 3,5 раза, по сравнению с тем же периодом 2020 года.

В ЦВЗ "Манеж" обратили внимание, что выставочный зал открылся только 12 ноября, поэтому судить о посещаемости с QR-кодами в течение пяти дней сложно. Но в то же время подтвердили, что она действительно упала примерно на 30%.

Ранее мы писали, что больше половины петербуржцев выступили за выдачу QR-кодов по наличию антител к коронавирусу.

Фото: Piter.tv