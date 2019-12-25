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Больше половины петербуржцев выступили за выдачу QR-кодов по наличию антител к коронавирусу
Сегодня, 11:56
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Больше половины петербуржцев выступили за выдачу QR-кодов по наличию антител к коронавирусу

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Аналогичного мнения придерживается каждый второй россиянин.

Более половины жителей Петербурга поддержали идею выдавать QR-коды всем, у кого есть достаточное количество антител к коронавирусу. Аналогичного  мнения придерживается каждый второй россиянин, свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.

Участники опроса заявили, что люди с достаточным количеством антител не заболеют и не будут распространять инфекцию. Поэтому им не обязательно вакцинироваться, чтобы получить QR-код.

Чаще всего за смягчение условий выступали непривитые граждане РФ. Однако среди сторонников идеи нашлись и вакцинированные. В Петербурге введение QR-кодов для непривитых поддержали 55% опрошенных. В Москве, как и в целом по стране, за идею проголосовали 50% респондентов.

Ранее мы писали, что 60% новой партии "Спутника Лайт" уже израсходовано в Петербурге.

Фото: pexels.com

Теги: qr-код, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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