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В Петербурге посещаемость торговых центров снизилась на 30%
Сегодня, 10:44
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге посещаемость торговых центров снизилась на 30%

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Посещаемость кафе также снижается.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том что в Петербурге посещаемость торговых центров снизилась на 30%. Об этом сообщают аналитики IT-компании "Эвотор". 

По данным экспертов, самое большое падение посещения наблюдалось в период с 16 по 23 марта. Помимо Петербурга и Москвы, посещаемость упала в ТЦ Пскова, Красноярска, Екатеринбурга, Самары, Воронежа, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля и Тольятти. 

Отмечается, что россияне также прекращают ходить в кафе из-за пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти изменится расписание движения пригородных поездов.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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