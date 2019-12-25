Посещаемость кафе также снижается.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том что в Петербурге посещаемость торговых центров снизилась на 30%. Об этом сообщают аналитики IT-компании "Эвотор".

По данным экспертов, самое большое падение посещения наблюдалось в период с 16 по 23 марта. Помимо Петербурга и Москвы, посещаемость упала в ТЦ Пскова, Красноярска, Екатеринбурга, Самары, Воронежа, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля и Тольятти.

Отмечается, что россияне также прекращают ходить в кафе из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти изменится расписание движения пригородных поездов.

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