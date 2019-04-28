Посещаемость ТЦ в Петербурге выросла на 6-10% за месяц

Кроме того, снижается доля пустующих торговых центров.

Жители Петербурга стали чаще приходить торговые центры с началом осени. Посещаемость выросла на 6-10% в период с 26 сентября по 23 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Данные опубликовала 29 октября компания Focus Technologies.

Лидируют большие ТЦ площадью более 40 тыс. "квадратов". Рост аудитории руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев связал с тем, что после теплого сентября горожане меняют гардероб, соответствующий сезону, пишет "Коммерсантъ". Кроме того, снижается доля пустующих торговых центров.

Ранее на Piter.TV: жители Петербурга стали чаще приобретать готовый бизнес.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)