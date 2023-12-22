После теракта в подмосковном "Крокусе" жители Петербурга стали реже посещать ТЦ

Во II квартале 2024 года специалисты прогнозируют понижение посещаемости в ТЦ при том, что трафик в крупных объектах все еще ниже на 10%, чем в 2023-м.

Трафик в торговых центрах (ТЦ) не только Москвы, но и Петербурга, может понизиться из-за негативного влияния последствий теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом 2 апреля пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на аналитиков Focus Technologies.

Во II квартале 2024 года специалисты прогнозируют понижение посещаемости в ТЦ при том, что трафик в крупных объектах все еще ниже на 10%, чем в 2023-м. Кроме того, в I квартале этого года сохранялась тенденция к медленному восстановлению: посещаемость ТЦ увеличилась на 2% год к году.

При нормальном развитии ситуации позитивный тренд бы сохранился и по итогам апреля-июня мы также увидели бы увеличение Mall Index на 2–3%. Михаил Васильев, руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies

Напомним, рынок торговой недвижимости Петербурга пострадал сначала от коронавируса, а после – от массового ухода зарубежных брендов. В I квартале 2024 года Mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тыс. "квадратов" торговых площадей, в среднем был ниже на 25%, чем в 2019-м. Однако за счет постепенной адаптации потребителей к появлению отечественных и "дружественных" брендов динамика долгое время оставалась положительной. В январе-марте этого года доля пустующих площадей составила 6,2%.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)