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Посещаемость торговых центров в Петербурге сократилась на 6%
Сегодня, 11:43
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Посещаемость торговых центров в Петербурге сократилась на 6%

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Значительного эффекта от предстоящих ноябрьских распродаж на рынке не ждут

В октябре торговые центры в Петербурге не досчитались посетителей. Согласно данным системы анализа трафика покупателей Focus Technologies, в конце минувшего месяца посетители на 6% реже заходили в магазины.

Октябрь — это традиционно низкий сезон на рынке. тем более, что впереди — распродажи и акции на "11.11". Однако и там сенсаций не ждут.

"В первые два месяца осени отдельные ритейлеры отмечали снижение трафика. ТЦ продолжат терять аудиторию из-за перехода спроса на одежду и обувь в онлайн"

президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева

Отметим, что самыми активными арендаторами помещений в Северной столице все еще остаются модные бутики и общепит.

Ранее Piter.TV сообщал, что власти Петербурга не будут сокращать время продажи алкоголя.

Фото: Piter.TV

Теги: спрос на торговые центры, торговые центры петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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