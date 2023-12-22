Петербургским подросткам предлагают деньги за теракты в торговых центрах

Екатерина Мизулина привела примеры десятков подобных сообщений, которые получают подростки по всей стране.

Неизвестные ищут исполнителей терактов в торговых центрах (ТЦ) Петербурга. Злоумышленники отправляют в мессенджере Telegram сообщения с соответствующим предложением и обещают деньги. Об этом заявила 24 и 25 марта глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем tg-канале.

В одном из сообщений говорится о том, что "в Питере есть работа. Платим 2 млн рублей, нужно произвести обстрел 25.03.2024 в 18:30 в "Балкания 1", адрес скинем, оружие передадим". Такое предложение получил несовершеннолетний петербуржец.

Екатерина Мизулина привела примеры десятков подобных сообщений, которые получают подростки по всей стране. В предложениях отличаются суммы вознаграждения, способ организации и проведения теракта. Школьникам и студентам пишут как о шутинге, так и о проносах в ТЦ взрывных устройств. Некоторым неизвестные после отказа начали угрожать, утверждая, что злоумышленники знают адреса их проживания. Глава "Лиги безопасного интернета" посоветовала игнорировать такие сообщения и не продолжать диалог.

Ранее мы рассказывали о том, что в Педиатрическом университете почтили память погибших из-за теракта в "Крокусе".

Фото: pxhere