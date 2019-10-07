В этом году заповедник посетили почти 756 тысяч человек.

В среду, 21 октября, стало известно о том, что посещаемость ГМЗ "Павловск" сократилась вдвое из-за пандемии. Об этом сообщила директор ГМЗ Вера Дементьева.

Отмечается, что парк был закрыт до 16 июля. Из-за пандемии коронавируса посещаемость упала на 50%. В этом году заповедник посетили почти 756 тысяч человек. При этом за аналогичный период за 2019 год было 1,3 млн посетителей.

В настоящий момент, в парке ведутся работы по восстановлению Оленьего моста.

Ранее мы сообщали о том, что на развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют движение в ночь на пятницу.

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