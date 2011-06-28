В Ленобласти изменился порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников

Для запуска дронов весом более 30 кг требуется разрешение на использование воздушного пространства и одобрение оперативного штаба Ленинградской области.

В Ленобласти изменились правила выдачи разрешений на полеты дронов. Теперь они зависят от массы дрона, высоты и места его использования, а также цели полета.

Для запуска дронов весом более 30 кг требуется разрешение на использование воздушного пространства и одобрение оперативного штаба Ленинградской области. Если дрон будет летать на высоте более 150 м, необходимо получить разрешение оперативного штаба и разрешение на использование воздушного пространства.

При получении документов важно учитывать цель полета. Если она связана с аэрофотосъемкой, необходимо обратиться в Генштаб РФ, Военный округ, ФСБ и получить лицензии на гостайну и геодезическую деятельность. Если полет запланирован для выполнения авиационных работ, нужно получить разрешение территориального органа ФСБ.

Нарушение правил использования воздушного пространства влечет за собой административную ответственность. Граждане могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, должностные лица - до 150 тысяч рублей, юридические лица - до 300 тысяч рублей.

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