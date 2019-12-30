Порядок в новогоднюю ночь обеспечивали более тысячи полицейских

Правоохранительные органы раскрыли, кто обеспечивал правопорядок в центре города.

Петербургская полиция отчиталась о том, как она провела Новый год в центре Петербурга. Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, полицейские обеспечивали правопорядок на мероприятиях в центре города, которые состоялись в ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года.

Всего на улицы вышло 1,4 тыс сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественные формирования и народные дружины.

Нарушений общественного порядка замечено не было.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец в Новый год остался без пальцев: виновата петарда

Фото: Piter.TV