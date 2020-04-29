Порядок оформления цифровых пропусков в Москве остаётся прежним. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
По его словам, те москвичи, которые планируют ездить на работу с 5 по 11 мая, будут обязаны продлить имеющийся цифровой пропуск.
Сделать это можно в любой день – до 4 мая.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Пропуск нужен москвичам для поездок на работу или по другим серьёзным делам на личном и общественном транспорте. Гражданам полагается штраф, если во время проверки они не предъявили его проверяющему.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о необходимости продлить режим самоизоляции. Он сделал это во время совещания президента России Владимира Путина с губернаторами и членами правительства.
Видео: Youtube / Блог Сергея Собянина
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