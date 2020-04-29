Его должны будут продлить те москвичи, которые планируют ездить на работу с 5 по 11 мая.

Порядок оформления цифровых пропусков в Москве остаётся прежним. Информация об этом появилась на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

По его словам, те москвичи, которые планируют ездить на работу с 5 по 11 мая, будут обязаны продлить имеющийся цифровой пропуск.

Сделать это можно в любой день – до 4 мая. Сергей Собянин, мэр Москвы

Пропуск нужен москвичам для поездок на работу или по другим серьёзным делам на личном и общественном транспорте. Гражданам полагается штраф, если во время проверки они не предъявили его проверяющему.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о необходимости продлить режим самоизоляции. Он сделал это во время совещания президента России Владимира Путина с губернаторами и членами правительства.