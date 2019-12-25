Туристов просят оставаться в отелях и не выходить на улицу.

Порядок на крымских пляжах наведут в течение ближайших дней после подтопления. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета региона Алексей Черняк. Эксперт напомнил, что территории были подтоплены из-за ливней.

Сейчас вода спала, специалисты работают, оценивают ущерб туристической инфраструктуре. Будем принимать меры. Есть и предприниматели, которые руководят карьерами, которые готовы выделить бесплатно щебень для подсыпки. Алексей Черняк, крымский чиновник

На полуострове объяснили, что туристам рекомендовано оставаться на территории гостиниц, в которых для их отдыха создано все необходимое. Во многих отелях есть бассейны, СПА и другие развлечения. Несмотря на недавнюю непогоду в регион продолжают прибывать путешественники из других регионов.

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