Ситуация в районе остается сложной.

Глава Крыма Аксенов рассказал об обстановке в подтопленной Ялте. Чиновник написал пост и опубликовал видео с ликвидацией последствий разгула стихии в регионе. По информации от специалиста, после прошедших ливней, а также выхода рек из берегов обстановка в населенном пункте Кореиз до сих пор характеризуется как сложная.

Кореиз. Положение сложное, подтоплены дома и дворы. Поручил усилить работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В ближайшее время в поселок будет осуществлен подвоз воды. Сергей Аксенов, глава Крыма

Эксперт объяснил, что в поселке городского типа подтоплены жилые дома, а также на территорию района принесено большое количество глины и камней. Сейчас на территории Кореиза отсутствует водоснабжение. В Ялте с пятницы объявлен режим ЧС.

Фото и видео: Вконтакте/Сергей Аксенов