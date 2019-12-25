В Петербурге свободно 15% коечного фонда под COVID-19

Количество свободных коек под пациентов с коронавирусом в Петербурге составило 786.

15% коечного фонда под пациентов с COVID-19 свободно в Петербурге. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 12 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, сообщается, что по данным на среду в городе свободно 786 коек. Всего в городе развернуто более 5,2 тысяч коек, напомнили в правительстве.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5 248 коек. Из них свободно 786 коек, что составляет 15% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19.

Ранее Piter.tv писал, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ.

Фото: Piter.tv