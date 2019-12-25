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Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ
Сегодня, 18:40
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Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге сейчас находятся на ИВЛ

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Тяжелых больных в стационарах – 23%.

Стало известно, сколько "ковидных" пациентов в Петербурге находятся на ИВЛ на текущий момент. Так, их число составляет 189.

Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 12 мая, распространяемой пресс-службой правительства города.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 23%. На ИВЛ находятся 189 пациентов.

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv

Теги: ивл, коронавирус, тяжелые больные
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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