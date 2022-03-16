Порядка 100 мер поддержки строительной отрасли войдут в антикризисный план

Кабмин утвердит отраслевую программу.

Порядка 100 мер поддержки строительной отрасли войдут в отраслевой антикризисный план. Такое заявление на правительственном заседании президиума по вопросам регионального развития сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Будет утвержден отраслевой план, в который войдет порядка 100 мероприятий - от маленьких технических до больших стратегических, таких как развитие ипотеки. Марат Хуснуллин, премьер-министр РФ

Эксперт добавил, что работа будет вестись по согласованному плану, а его исполнение будет проходить через официальный штаб. Минстрою после утверждения отраслевого плана ежедневно будет поручено вести мониторинг и кураторство реализации программ в российских регионах. Хуснуллин призвал не останавливать строительство на территории РФ.

Правительство направит около 1 трлн руб. на поддержку экономики.

Фото и видео: Правительство России

