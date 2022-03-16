Михаил Мишустин сообщил о новых антикризисных мерах поддержки.

Правительство направит около 1 трлн руб. на поддержку экономики России. Такое заявление на заседании президиума по вопросам повышения устойчивости российской экономики на фоне западных санкций заявил Михаил Мишустин. Чиновник рассказал, что в план поддержки государства включено свыше 100 инициатив без учета уже принятых программ.

Правительством подготовлен целый комплекс мер, многие из них вошли в проект плана первоочередных действий. Это очень гибкий документ, он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил коллегам, что ряд проектов, которые предложено включить кабинетом министров, будут реализованы до конца марта. Правительство РФ предлагает несколько совместных мер с партнерами России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Один из блоков поддержки будет заниматься импортом, чтобы граждане могли получить доступ к необходимым товарам и ресурсам.

Мишустин: поликлиники должны получать препараты даже в случае подорожания из-за санкций.

Фото и видео: Правительство России