Мишустин: поликлиники должны получать препараты даже в случае подорожания из-за санкций

Медицинские изделия должны оставаться доступными для больниц и поликлиник, заключил премьер-министр.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что у врачей должно быть все необходимое для помощи пациентам. Его слова приводит пресс-служба правительства РФ.

Медицинские изделия должны оставаться доступными для больниц и поликлиник несмотря на санкции. Мишустин не исключил подорожания необходимых медикаментов.

Но и в таком случае они должны оставаться доступными для наших больниц и поликлиник. Михали Мишустин, премьер-министр РФ

Кроме того, раньше медучреждения приобретали препараты за счет ОМС. Для этого выделялось не более 100 тысяч рублей на единицу. Теперь правительство увеличит лимит до миллиона рублей. Речь шла о внесении изменений в программу госгарантий бесплатного оказания гражданской медицинской помощи.

Врачи получат возможность и дальше закупать аппараты, технику, медикаменты и другие изделия для проведения диагностики и лечения. Больницы смогут своевременно обновлять оборудование. Так врачам удастся повысить качество помощи людям.

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