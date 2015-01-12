Мишустин заявил об увеличении лимита средств ОМС до 1 млн рублей

Раньше организации могли приобретать их за счет ОМС. Для этого выделялось не более 100 тысяч рублей на единицу. Теперь правительство увеличит такой лимит до миллиона рублей.

Правительство России намерено увеличить лимит средств ОМС до миллиона рублей. Средства пойдут на покупку медицинского оборудования. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как отметил глава кабмина, у врачей должно быть все необходимое для помощи пациентам. По его словам, медицинские изделия должны оставаться доступными для больниц и поликлиник несмотря на санкции. Раньше организации могли приобретать их за счет ОМС. Для этого выделялось не более 100 тысяч рублей на единицу. Теперь правительство увеличит такой лимит до миллиона рублей. Речь шла о внесении изменений в программу госгарантий бесплатного оказания гражданской медицинской помощи.

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