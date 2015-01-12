Катар и Россия согласовали шаги для поддержания товарооборота

Страны намерены развивать положительную динамику в этом направлении.

Глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров рассказал, что на встрече с его коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани им удалось согласовать шаги для поддержания товарооборота. Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в понедельник.

Страны намерены развивать положительную динамику в этом направлении. На переговорах речь шла о развитии инвестиционного сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты эмиром Катара и президентом РФ. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия и Катар заинтересованы в координации на рынке энергоносителей. Страны будут поддерживать отношения, в том числе в рамках форума стран-экспортеров газа.

Ранее мы сообщили, что Россия оценила желание Катара способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Видео: YouTube / МИД России