Россия оценила желание Катара способствовать урегулированию конфликта на Украине

Катар будет делать все возможное, чтобы достичь согласия по тем вопросам, которые есть в нынешней повестке дня.

Россия ценит желание Катара способствовать урегулированию ситуации на Украине. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров по итогам встречи с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Лавров предположил, что они оба сочли такой разговор полезным. Стороны договорились продолжать контакты в этом направлении. Отдельное внимание Лавров уделил катарскому руководству. По его словам, эмир Тамим бен Хамад Аль Тани уделяет большое внимание этой теме. Катар будет делать все возможное, чтобы достичь согласия по тем вопросам, которые есть в нынешней повестке дня.

В завершении глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что со стороны Украины не должно быть угроз в адрес России. Русский язык, культуру и традиции необходимо защищать. По мнению Лаврова, не стоит забывать и о людях, "которые хотят жить в стране, не подвергаясь какой-либо дискриминации, тем более дискриминации, связанной с неонацистскими проявлениями".

Видео: МИД России