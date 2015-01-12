Лавров: с территории Украины не должно исходить угроз России

Он и его коллега из Катара пришли к компромиссу по тем вопросам, которые стоят на повестке дня. Речь шла об общеевропейской безопасности, включая Украину и Россию.

Глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров заявил, что с территории Украины не должно исходить никаких угроз для Росси.

Несколько часов назад Лавров встретился со своим коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Москве ценят заинтересованность Катара в достижении урегулирования ситуации на Украине. Участники встречи пришли к компромиссу по тем вопросам, которые стоят на повестке дня. Речь шла об общеевропейской безопасности, включая Украину и Россию.

Ранее мы сообщили, что летчик российского штурмовика Су-25 посадил самолет после попадания в него ракеты ВСУ.

Видео: МИД России