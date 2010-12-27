Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

По итогом еврокубковой недели российские клубы выбыли из розыгрыша Лиги Европы.

По итогом еврокубковой недели Россия прекратила свое участие в Лиги Европы и еще сильнее приблизила к себе Португалию в таблице коэффициентов УЕФА. "Зенит" уступил "Вильярреалу" (1:2) в ответном матче, а "Краснодар" сыграл вничью с "Валенсией" (1:1). Португальцы сократила отставание за счет победы "Бенфики" над загребским "Динамо".

На данный момент РФ имеет в своем активе 50,549 баллов и занимает 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Благодаря победе клуба Португалия приблизилась к нам и находится на седьмой строчке с 47,832. Эксперты предполагают, что в этом сезоне РФ может потерять свое место уже в этом сезоне.

Напомним, что сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. В тройке лучших находятся Испания (101,855), Англия (80,034) и Италия (74,583).

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